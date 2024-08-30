انتشال 9 شهداء شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، انتشال تسعة شهداء من بلدات خزاعة وبني سهيلا ومعن والقرارة، شرق مدينة خان يونس- جنوبي قطاع غزة، استُشهدوا خلال عملية توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي التي استمرت ثلاثة أسابيع.
وأكّدت الوزارة، أن الشهداء تمّ انتشالهم من الطرقات ومن تحت أنقاض المنازل، بعد تراجع دبابات الاحتلال من المناطق الشرقية للمدينة، مشيرة إلى وجود عشرات الشهداء والمفقودين في المدينة لم يتم العثور عليهم، وتحاول فرق الإسعاف والدفاع المدني البحث عنهم تحت الأنقاض.
ودمّرت طائرات ومدفعية الاحتلال خلال الاجتياح، مدينة حمد السكنية، ومربعات سكنية كاملة في القرارة وبني سهيلا.