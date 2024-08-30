انتشال 9 شهداء شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأكّدت الوزارة، أن الشهداء تمّ انتشالهم من الطرقات ومن تحت أنقاض المنازل، بعد تراجع دبابات الاحتلال من المناطق الشرقية للمدينة، مشيرة إلى وجود عشرات الشهداء والمفقودين في المدينة لم يتم العثور عليهم، وتحاول فرق الإسعاف والدفاع المدني البحث عنهم تحت الأنقاض.