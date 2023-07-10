"إيقاد" تدعو إلى عقد قمة إقليمية تبحث نشر قوات لحماية المدنيين في السودان

دعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيقاد"، اليوم (الاثنين) إلى عقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات في السودان لحماية المدنيين، بعد نحو ثلاثة أشهر من العنف بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
واجتمعت "إيقاد" المكونة من ثماني دول في منطقة القرن الإفريقي وما حولها، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإطلاق عملية سلام لحل الصراع في السودان، لكن المبادرة واجهت انتكاسة حيث لم يحضر وفد من الجيش السوداني في اليوم الأول من الاجتماعات، بعد رفضه أن يترأس الرئيس الكيني للجنة تيسير المحادثات.
وذكرت في بيان أنها وافقت على طلب عقد قمة لهيئة إقليمية أخرى وهي القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا المكونة من 10 أعضاء للنظر في نشر محتمل لقوة شرق إفريقية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفقًا لـ"رويترز".
والسودان عضو في الهيئتين، وكذلك إثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندا.