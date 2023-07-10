"إيقاد" تدعو إلى عقد قمة إقليمية تبحث نشر قوات لحماية المدنيين في السودان

واجتمعت "إيقاد" المكونة من ثماني دول في منطقة القرن الإفريقي وما حولها، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإطلاق عملية سلام لحل الصراع في السودان، لكن المبادرة واجهت انتكاسة حيث لم يحضر وفد من الجيش السوداني في اليوم الأول من الاجتماعات، بعد رفضه أن يترأس الرئيس الكيني للجنة تيسير المحادثات.