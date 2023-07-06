"مؤشر انهيار".. لماذا يلتزم قائد مرتزقة "فاغنر" الصمت منذ إنهاء الانقلاب؟

خلافاً لمسلكه المعتاد في إصدار التصريحات، ونشر الكثير من الأخبار والرسائل المصورة من خطوط القتال الأمامية داخل أوكرانيا، لم يصدر عن زعيم مرتزقة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين أي تصريح عبر قنواته الرسمية طيلة 10 أيام كاملة، فآخر مشاركة لـ"بريغوجين" على حسابه الرسمي في "تليجرام" كانت في 26 يونيو الماضي، عقب إنهاء تمرده على نظام الرئيس فلاديمير بوتين، ونشر خلالها رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة، ذكر فيها أن "هدف التمرد لم يكن الانقلاب على بوتين"، فما الأسباب التي دعت "بريغوجين" إلى التزام الصمت رغم كثرة متابعيه والمهتمين بما يصدره داخل روسيا وخارجها، إذ حصد الفيديو الذي ظهر فيه في مدينة روستوف جنوب روسيا يوم الانقلاب قرابة 4 ملايين مشاهدة في وقت قصير بعد نشره على "تليجرام"؟