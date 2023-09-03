إسرائيل.. نتنياهو يدعو لطرد الإريتريين الضالعين في اشتباكات تل أبيب

وأكد: أنه "لا تزال هناك مشكلة خطيرة مع المتسللين غير الشرعيين في جنوب تل أبيب وفي أماكن أخرى، لكن ما حدث بالأمس كان تجاوزًا للخط الأحمر. هذه أعمال شغب، وهذا سفك دماء، وهذه أعمال شغب لا يمكننا قبولها".