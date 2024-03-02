حاولوا سد جوعهم بأعشاب فقصفهم الاحتلال.. "وحشية إسرائيل" تتواصل بغزة لليوم الـ 148

وفي بيت حانون، شمال قطاع غزة، استُشهد 3 مواطنين، وأُصيب سبعة آخرون، في قصفٍ مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين، أثناء محاولتهم التقاط بعض الأعشاب، لسد جوعهم، بسبب تواصل القصف، ومنع الاحتلال من دخول المساعدات.