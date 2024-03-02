حاولوا سد جوعهم بأعشاب فقصفهم الاحتلال.. "وحشية إسرائيل" تتواصل بغزة لليوم الـ 148

استُشهد عشرات الفلسطينيين؛ أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون بجروحٍ مختلفة، من جرّاء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طيران الاحتلال شن سلسلة من الغارات على منازل المواطنين في أحياء: الزيتون، وتل الهوى، والصبرة، والدرج، بمدينة غزة؛ ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات.
وأضاف، أن مدفعية الاحتلال أطلقت أكثر من 6 قذائف صوب منازل المواطنين في تل الهوى؛ ما أدى الى إصابة خمسة مواطنين بجروح مختلفة.
وفي بيت حانون، شمال قطاع غزة، استُشهد 3 مواطنين، وأُصيب سبعة آخرون، في قصفٍ مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين، أثناء محاولتهم التقاط بعض الأعشاب، لسد جوعهم، بسبب تواصل القصف، ومنع الاحتلال من دخول المساعدات.
وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، استُشهد مواطنان، وأُصيب 15 آخرون بجروح، بينهم أطفال، من جرّاء قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الوسطى والشرقية.
وفي رفح، قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الشابورة؛ ما أدى إلى استشهاد مواطنَيْن، واصابة آخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.