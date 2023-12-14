"إسرائيل" قتلت 3714 طالباً و209 معلمين في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر

وأوضحت الوزارة أن 90% من الأبنية المدرسية الحكومية في غزة، تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة جراء عمليات القصف، ولا يمكن تشغيل 29% منها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة.