الخارجية الفلسطينية تُدين مخططات إغراق القدس بالاستيطان

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم: إن الخطة الاستيطانية تهدف إلى تعميق تهويد القدس، وتغيير معالمها، في المجالات كافة؛ بما في ذلك الحد من النمو السكاني الطبيعي للفلسطينيين، وفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية.