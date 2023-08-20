الخارجية الفلسطينية تُدين مخططات إغراق القدس بالاستيطان

دانت دولة فلسطين، اليوم الأحد، خطة استراتيجية استيطانية شرقيّ القدس، أقرها الاحتلال الإسرائيلي، بمبلغ يتجاوز مليار دولار.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم: إن الخطة الاستيطانية تهدف إلى تعميق تهويد القدس، وتغيير معالمها، في المجالات كافة؛ بما في ذلك الحد من النمو السكاني الطبيعي للفلسطينيين، وفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية.
كما تهدف إلى تعزيز الاستيطان في القدس وغلافها، في ظل استمرار حرب الاحتلال المفتوحة على القدس، والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولة إغراقها بالاستيطان، من الجهات كافة، وعزلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن ما ينفّذ هدفه تكريس ضم القدس المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد، وبقوة الاحتلال، وبعيدًا عن أية مفاوضات سلام.
كما أكدت أن هذه الخطة ذات أهداف استعمارية توسعية وعنصرية واضحة، تعمق عمليات مصادرة أراضي الفلسطينيين، وخلق بيئة طاردة لهم من مدينتهم المقدسة.