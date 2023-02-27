قطاع غزة.. جرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن ثلاثة فلسطينيين أُصيبوا بجروح، والعشرات بحالات اختناقٍ، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات انطلقت شرق مدينة غزة على مقربة من السياج الفاصل مع فلسطين المحتلة عام 1948، وذلك تنديداً بجرائم المستوطنين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.