قطاع غزة.. جرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

أُصيب عديدٌ من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، الليلة، بعد استهدافهم من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، شرق قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن ثلاثة فلسطينيين أُصيبوا بجروح، والعشرات بحالات اختناقٍ، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات انطلقت شرق مدينة غزة على مقربة من السياج الفاصل مع فلسطين المحتلة عام 1948، وذلك تنديداً بجرائم المستوطنين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وشهدت مناطق عدة في قطاع غزة، مسيرات مندّدة باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مدينة نابلس، التي أسفرت عن شهيد ومئات الجرحى، وإحراق العشرات من المنازل والمركبات الفلسطينية.