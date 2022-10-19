الإمارات تقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن هذه المساعدات الإضافية تأتي انطلاقاً من إيمان رئيس الدولة بأهمية التضامن الإنساني، خاصة في حالات الحروب والنزاعات وتندرج ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية.