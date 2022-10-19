الإمارات تقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بتقديم مساعدات إغاثية إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن هذه المساعدات الإضافية تأتي انطلاقاً من إيمان رئيس الدولة بأهمية التضامن الإنساني، خاصة في حالات الحروب والنزاعات وتندرج ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية.
وأشارت إلى أن الدولة قدّمت خلال الأشهر الماضية مساعدات إغاثية مماثلة إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة، فضلاً عن تسييرها طائرات تحمل مساعدات إغاثية للاجئين في بولندا ومولدوفا، وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا.