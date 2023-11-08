ألمانيا تضاعف صادرات الأسلحة لإسرائيل 10 مرات مقارنة بـ2022

ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير معدّات عسكرية بنحو "303" ملايين يورو "323 مليون دولار" إلى إسرائيل، اعتبارًا من الثاني من نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري، فيما كانت الحكومة قد وافقت على تصدير معدات عسكرية بقيمة "32" مليون يورو فقط طوال عام 2022.