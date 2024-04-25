أميركا و17 دولة توجه نداءً إلى "حماس" لإطلاق سراح المحتجزين في غزة

والموقعون هم قادة: الولايات المتحدة، والأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وكندا، وكولومبيا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وصربيا، وإسبانيا، وتايلاند، وبريطانيا.