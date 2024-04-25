أميركا و17 دولة توجه نداءً إلى "حماس" لإطلاق سراح المحتجزين في غزة

أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، اليوم (الخميس)، نداء يطالب حركة "حماس" بإطلاق سراح المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن، باعتباره سبيلاً لإنهاء الأزمة في غزة.
وقال قادة الدول الموجهة للنداء في بيان: "ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم"، ويوجد لجميع هذه الدول رعايا بين المحتجزين لدى "حماس"، وفقاً لـ"فرانس برس"
وأضافوا: "نؤكد على أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح المحتجزين من شأنه أن يفضي لوقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية".
والموقعون هم قادة: الولايات المتحدة، والأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وكندا، وكولومبيا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وصربيا، وإسبانيا، وتايلاند، وبريطانيا.
من جانبه، ذكر مسؤول أمريكي كبير أثناء إطلاع الصحافيين على البيان، أن هناك بعض المؤشرات على احتمال وجود سبيل للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة المحتجزين، لكنه ليس واثقاً تماماً.