رئيس الحكومة الكويتية يقدم استقالته لأمير البلاد

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، اليوم (السبت)، استقالة الحكومة إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد أن أجرت الكويت انتخابات نيابية أعلنت نتائجها النهائية، أمس.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماع استثنائي، صباح اليوم على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم 17 أبريل.
وأظهرت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة فوز امرأة واحدة، وعودة معظم أعضاء مجلس 2023 المنحل.