رئيس الحكومة الكويتية يقدم استقالته لأمير البلاد

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، اليوم (السبت)، استقالة الحكومة إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد أن أجرت الكويت انتخابات نيابية أعلنت نتائجها النهائية، أمس.