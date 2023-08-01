روسيا تغلق مطار فنوكوفو.. ومسيّرة أوكرانية تهاجم برجًا تجاريًا وسط موسكو

هاجمت طائرة مسيّرة برجًا تجاريًا في حي الأعمال بوسط موسكو الثلاثاء، كان قد تعرّض لهجوم سابق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين أُسقطت طائرة مسيّرة واحدة على الأقل، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة.
وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق "تلغرام": "جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو، إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في المرة الأخيرة، وتضررت واجهة المبنى في الطابق 21".
أضاف: "لا توجد معلومات عن سقوط ضحايا"، مشيرًا إلى أن خدمات الطوارئ كانت في موقع الهجوم.
وقال التلفزيون الرسمي الأوكراني: إن قائد الشرطة فولوديمير تيموشكو في منطقة خاركوف الشمالية الشرقية أكد أن المكان الذي تم استهدافه خالٍ من الجنود وهو هدف مدني.
وأضاف تيموشكو أن القوات الروسية هاجمت "أهدافًا مدنية وغير مدنية، وبنية تحتية ومنشآت طاقة"، دون الخوض في التفاصيل.
وأكدت روسيا الثلاثاء أنها صدّت ليلًا هجومًا شنّته ثلاث مسيّرات بحرية أوكرانية على سفن دورية تابعة لها في البحر الأسود، في خضمّ توتر متنامٍ بين كييف وموسكو منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب منتصف يوليو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "دمرت مسيّرات العدو البحرية الثلاث" بنيران أطلقتها الزوارق الروسية، موضحةً أن سفن الدورية هوجمت على بعد 340 كيلومترًا جنوب غرب مرفأ سيفاستوبول مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو.
وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن مطار فنوكوفو الدولي في موسكو أُغلق لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.
ونقلت "تاس" عن خدمات الطوارئ: "تم إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى"، قبل أن تورد لاحقًا أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي.