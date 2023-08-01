روسيا تغلق مطار فنوكوفو.. ومسيّرة أوكرانية تهاجم برجًا تجاريًا وسط موسكو

هاجمت طائرة مسيّرة برجًا تجاريًا في حي الأعمال بوسط موسكو الثلاثاء، كان قد تعرّض لهجوم سابق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين أُسقطت طائرة مسيّرة واحدة على الأقل، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة.