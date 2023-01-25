"بايدن": دبابات الغرب المرسلة لأوكرانيا لا تشكل تهديدًا هجوميًّا لروسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الأربعاء": "إنّ الدبّابات الغربية التي قرّرت الولايات المتّحدة وحلفاؤها، وفي مقدّمتهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدّي للغزو الروسي؛ لا تشكّل تهديدًا هجوميًّا لروسيا".
وأوضح "بايدن" أنّ إرسال دبابات "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وهذا الأمر لا يشكّل تهديدًا هجوميًّا لروسيا.
وأعلن مسؤول أمريكي كبير في وقت سابق من اليوم، أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة "أبرامز"، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيدًا لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية.