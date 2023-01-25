"بايدن": دبابات الغرب المرسلة لأوكرانيا لا تشكل تهديدًا هجوميًّا لروسيا

وأوضح "بايدن" أنّ إرسال دبابات "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وهذا الأمر لا يشكّل تهديدًا هجوميًّا لروسيا.