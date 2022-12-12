روسيا تستعد لتسلُّم دفعة جديدة من الطائرات المسيّرة الإيرانية

وأكّد المعهد في تقرير تم نشره أن القوات الروسية تفشل في باخموت، ولم تتعلم أي شيء من الخسائر التي تكبّدتها أخيراً من القوات الأوكرانية في مناطق كثيرة كانت تسيطر عليها مع بداية الحرب على أوكرانيا.