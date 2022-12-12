روسيا تستعد لتسلُّم دفعة جديدة من الطائرات المسيّرة الإيرانية

قال محللون لمعهد the study of war إن روسيا تستعد لتسلُّم دفعة جديدة من الطائرات المسيّرة من إيران.
وذكرت وكالة نيكستا (nexta) على تويتر، أن روسيا تقوم بالتجهيز لهجمات جديدة على المواقع الأوكرانية في الفترة المقبلة.
وأشارت الوكالة إلى أن القوات الروسية ستُنفذ هذه الهجمات بطائرات إيرانية دون طيار.
كما أوضحت nexta نقلاً عن المعهد الذي نشر تصريحات المحللين، أنه تم تعديل الطائرات دون طيار بسبب الطقس البارد.
ويعد معهد the study of war هو منظمة أبحاث سياسات تركز على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأكّد المعهد في تقرير تم نشره أن القوات الروسية تفشل في باخموت، ولم تتعلم أي شيء من الخسائر التي تكبّدتها أخيراً من القوات الأوكرانية في مناطق كثيرة كانت تسيطر عليها مع بداية الحرب على أوكرانيا.