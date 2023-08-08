وزراء خارجية جوار السودان يدعون لتسهيل تقديم المساعدات

دعا وزراء خارجية دول جوار السودان، أطراف النزاع بالبلاد، لتسهيل تقديم المساعدات إلى السكان، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان الختامي للاجتماع الأول لوزراء خارجية دول جوار السودان، الذي عُقِد أمس الاثنين، بالعاصمة التشادية "إنجامينا"، على أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين مبادرات الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" ودول جوار السودان.
كما رحب وزراء الخارجية بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة، داعين البلدان والمنظمات المانحة إلى الإسراع في دعم هذه الخطة، لا سيما من خلال سد النقص، والاحتياجات الحيوية للسكان في المناطق المضيفة من حيث الأمن والتنمية.
وأفاد البيان الختامي بأن لجنة وزراء الخارجية وضعت خطة عمل ستُحال إلى رؤساء الدول والحكومات لاستكمال الآليات القائمة للاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والتي تتضمن ثلاثة أجزاء هي: تحقيق وقف إطلاق نار نهائي، وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية.
كما اتفق وزراء خارجية دول جوار السودان، على عقد اجتماع في نيويورك على هامش أعمال الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.