وزراء خارجية جوار السودان يدعون لتسهيل تقديم المساعدات

كما رحب وزراء الخارجية بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة، داعين البلدان والمنظمات المانحة إلى الإسراع في دعم هذه الخطة، لا سيما من خلال سد النقص، والاحتياجات الحيوية للسكان في المناطق المضيفة من حيث الأمن والتنمية.