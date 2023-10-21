"ما يجري مقدمة لإبادة جماعية".. "قزمار": إسرائيل قتلت "1661" طفلًا في غزة

وقال مدير الحركة، وهي منظمة أهلية فلسطينية: "بالنظر إلى آلية القتل التي يقوم بها الاحتلال ضد المدنيين في غزة، ولاحقًا امتدادها إلى الضفة الغربية؛ هي ظواهر غير مسبوقة، وتعيدنا بالذاكرة إلى نكبة عام 1948".