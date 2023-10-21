"ما يجري مقدمة لإبادة جماعية".. "قزمار": إسرائيل قتلت "1661" طفلًا في غزة

أفاد مدير الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين خالد قزمار، اليوم "السبت"، بأن الهجمات الإسرائيلية قتلت "1661" طفلًا فلسطينيًّا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.
وحذر "قزمار" من أن ما يشهده قطاع غزة من اعتداءات هو أمر غير مسبوق تمامًا؛ وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي.
وقال مدير الحركة، وهي منظمة أهلية فلسطينية: "بالنظر إلى آلية القتل التي يقوم بها الاحتلال ضد المدنيين في غزة، ولاحقًا امتدادها إلى الضفة الغربية؛ هي ظواهر غير مسبوقة، وتعيدنا بالذاكرة إلى نكبة عام 1948".
ولفت إلى أن إسرائيل تبرّر هجماتها باستهداف حركة حماس، لكنها في الحقيقة تستهدف المدنيين، وما يجري في غزة مقدمة لعملية إبادة جماعية بدأت بالقتل والتهجير وهدم المنازل وقطع الماء والكهرباء والدواء.
وأوضح أن قطاع غزة أصبح على شفا الهاوية، والمطلوب هو وقف كامل لإطلاق النار، والعمل على حلٍّ سياسي لإيقاف هذه المجزرة، بحيث لا نعود إلى نفس الوضع كل سنة أو سنتين.