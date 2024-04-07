"اليونيسف": 13 ألف طفل ضحايا العدوان على غزة

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة؛ مما أدى إلى استشهاد 33.137 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75.815 آخرين، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية، كما تسببت في دمار هائل ومجاعة.