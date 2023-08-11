إطلاق سراح 5 أفراد أمن تابعين للأمم المتحدة في اليمن.. و"لا هوية للخاطفين"!

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان، إن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، رحب بالإفراج، و"أكد مجدداً أن الخطف جريمة غير إنسانية وغير مبررة ودعا إلى محاسبة مرتكبيها"، فيما لم تحدد الأمم المتحدة هوية خاطفي رجال الأمن الخمسة، وفق ما نقلت "العربية.نت".