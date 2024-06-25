النيابة الأردنية: توجيه تهمة الاتجار بالبشر لـ 28 شخصاً في قضية وفاة 99 حاجاً أردنياً

أعلن المجلس القضائي الأردني نتائج تحقيقات النيابة العامة الأولية، في قضية وفاة 99 حاجاً أردنياً حتى الآن خارج البعثة الرسمية.
ووجّهت النيابة العامة الأردنية تهمة جناية الاتجار بالبشر لـ 28 شخصاً في قضية سفر حجاج أردنيين إلى الحج، كما وجّهت جُنحة الاحتيال بحق 28 شخصاً مشتكى عليه في القضية.
وقررت توقيف 19 شخصاً؛ من بينهم سيدة، على ذمة قضية سفر حجاج أردنيين خارج إطار البعثة الرسمية الأردنية، وقرّرت منع 10 أشخاص من السفر على ذمة القضية.
كما قرّرت إغلاق الشركات التي قامت بدورٍ بارزٍ في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، وحجزت على كل المتحصلات الجُرمية التي كانت ثمرة لاستغلال حجاج بيت الله الحرام بهذه الطريقة.
وأكّدت النيابة العامة الأردنية قيامها باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية.