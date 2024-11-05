الشرطة الأمريكية تعتقل شخصًا بمبنى الكونجرس بسبب "رائحة الوقود"

ومن جهة أخرى قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف.بي.آي" في وقت سابق من الثلاثاء، إنه تم إرسال تهديدات زائفة بوجود قنابل في مواقع اقتراع في عدة ولايات وإن العديد منها مصدره على ما يبدو نطاقات بريد إلكتروني روسية.