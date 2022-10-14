تفجير وقنبلة ونجمة مسجونة.. "بوتين": لا أرى أهمية للقاء "بايدن"!

وعن تفجير جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014، أوضح أن القنبلة نُقلت عبر البحر من ميناء "أوديسا"، وهو من ضمن المرافئ التي رفعت موسكو الحصار عنها ضمن اتفاق لنقل الحبوب الأوكرانية الذي تم قبل أشهر برعاية أممية وتركية، كما شدد على أنه إذا ثبت استخدام المسارات والممرات الإنسانية لنقل أسلحة إلى أوكرانيا، فسيغلقها.