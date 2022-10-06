"الهدنة الموسعة".. أمريكا ترحّب بدعم حكومة اليمن وتدعو الحوثيين لحسن النية

وأضاف البيان: "لا شك في أن ثمة الكثير من الأمور الأخرى المطلوبة، وسيتيح اقتراح الهدنة الموسعة الذي قدمته الأمم المتحدة تحقيق ذلك، إذ يوفر رواتب عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات، ويفتح الطرق عبر مختلف أنحاء البلاد، ويزيد من عدد الرحلات الدولية، ويسهل عملية التخليص للسفن المحملة بالوقود التي تصل إلى ميناء الحديدة، والأهم من كل ذلك هو أن اقتراح الأمم المتحدة يتيح إطلاق مفاوضات بناء على وقف إطلاق نار شامل وعملية سياسية شمولية بقيادة يمنية تتيح إنهاء الحرب بشكل مستدام".