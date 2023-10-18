صحة غزة: أكثر من 3200 قتيل و11 ألف جريح في غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماماً، وذلك بعد تسبُّب الجيش الإسرائيلي في مجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني- وسط غزة، مخلفة 500 قتيل.