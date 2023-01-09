تنديد باقتحام أنصار بولسونارو مقار السلطة في البرازيل

اقتحم مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو؛ الأحد، مقارّ الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، بعد أسبوعٍ على تنصيب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا؛ رئيساً للبلاد.
فقد دان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا؛ الأحد، اقتحام "مخرّبين فاشيّين" مقارّ الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا. وقال لولا "سنجدهم كلّهم وسيُعاقَبون جميعًا"، مشدّدًا على أنّ "الديموقراطيّة تضمن حرّية التعبير، لكنّها تتطلّب أيضًا احترام المؤسّسات".
وأضاف "ما فعله هؤلاء المخرّبون، هؤلاء الفاشيّون المتعصّبون لم يسبق له مثيل في تاريخ بلادنا.. أولئك الذين موّلوا (هذه الاحتجاجات) سيدفعون ثمن هذه الأعمال غير المسؤولة وغير الديموقراطيّة".
من جهته، قال وزير العدل والأمن العام فلافيو دينو؛ على تويتر، إنّ "هذه المحاولة العبثيّة لفرض إرادة بالقوّة لن تسود. حكومة المقاطعة الفدراليّة (برازيليا) سترسل تعزيزات، والقوّات التي لدينا تتحرّك".
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الأحد، الهجوم الذي شنّه مؤيّدون لبولسونارو؛ بأنّه "شائن."
وكتب وزير خارجيّته أنتوني بلينكن؛ على تويتر، أنّ "استخدام العنف لمهاجمة المؤسّسات الديموقراطيّة يبقى على الدوام أمرًا غير مقبول".
وأعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور؛ عن دعمه للولا. وكتب على تويتر "محاولة الانقلاب في البرازيل مستهجنة وغير ديموقراطيّة". وأضاف "لولا ليس وحده، هو يحظى بدعم القوى التقدّميّة لبلاده والمكسيك والأميركتين والعالم".
وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز؛ عبر تويتر، إنّ "دعمه ودعم الشعب الأرجنتيني للولا غير مشروط في مواجهة هذه المحاولة الانقلابيّة".
وقال الرئيس التشيلي غابرييل بوريك؛ عبر تويتر، إنّ "الحكومة البرازيليّة تحظى بدعمنا الكامل في مواجهة هذا الهجوم الجبان والدنيء على الديموقراطيّة".
ودان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ ما سمّاه "الجماعات الفاشيّة الجديدة" التي تسعى إلى إطاحة لولا من السلطة.
وأبدى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل؛ تضامنه، ودان ما وصفها بأنّها أعمال مناهضة للديموقراطيّة تهدف إلى "إثارة الفوضى وعدم احترام الإرادة الشعبيّة".
وأعرب رئيس المجلس الأوروبّي شارل ميشال؛ عن "إدانته المطلقة" اقتحام مئات من أنصار بولسونارو مقارّ الكونغرس والرئاسة والمحكمة العليا في برازيليا. وكتب على تويتر "الدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا؛ الذي انتخبه بشكلٍ ديموقراطي ملايين البرازيليّين بعد انتخابات نزيهة وحرّة".