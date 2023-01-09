تنديد باقتحام أنصار بولسونارو مقار السلطة في البرازيل

فقد دان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا؛ الأحد، اقتحام "مخرّبين فاشيّين" مقارّ الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا. وقال لولا "سنجدهم كلّهم وسيُعاقَبون جميعًا"، مشدّدًا على أنّ "الديموقراطيّة تضمن حرّية التعبير، لكنّها تتطلّب أيضًا احترام المؤسّسات".