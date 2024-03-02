مسؤول أمريكي: اتفاق هدنة غزة قائم ويعتمد على موافقة "حماس"

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم (السبت): "إن إطار الاتفاق الذي ينص على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة أصبح قائمًا بموافقة إسرائيل، ويعتمد على موافقة حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن".
وتوجه وفد قيادي من "حماس" إلى القاهرة مساء اليوم لإجراء محادثات جديدة بشأن هدنة في قطاع غزة، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتواصل قطر والولايات المتحدة ومصر جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس سعيًا لهدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 أو 11 مارس (آذار) الحالي، تتيح الإفراج عن رهائن محتجزين داخل القطاع وإدخال مزيد من المساعدات.