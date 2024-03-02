مسؤول أمريكي: اتفاق هدنة غزة قائم ويعتمد على موافقة "حماس"

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم (السبت): "إن إطار الاتفاق الذي ينص على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة أصبح قائمًا بموافقة إسرائيل، ويعتمد على موافقة حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن".