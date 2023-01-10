الاتحاد الأوروبي يتعهّد بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا لدورها في حرب أوكرانيا

تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم "الثلاثاء"، بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا؛ بسبب دورها في الصراع في أوكرانيا.
وقالت أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أثناء توقيع اتفاق التعاون بين الحلف والاتحاد: "إن الاتحاد الأوروبي سيمدّد العقوبات على أولئك الذين يدعمون عسكريًّا النشاط الروسي في أوكرانيا، مثل بيلاروسيا أو إيران"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّنت أنها سوف تتقدم بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا.
ويتهم الغرب بيلاروسيا بدعم موسكو في العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ عام في أوكرانيا، لاسيما من خلال السماح للقوات والطائرات الروسية بدخول أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا ونشر قاذفات صواريخ روسية.