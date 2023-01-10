الاتحاد الأوروبي يتعهّد بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا لدورها في حرب أوكرانيا

وقالت أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أثناء توقيع اتفاق التعاون بين الحلف والاتحاد: "إن الاتحاد الأوروبي سيمدّد العقوبات على أولئك الذين يدعمون عسكريًّا النشاط الروسي في أوكرانيا، مثل بيلاروسيا أو إيران"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".