مدير المخابرات الأميركية: "السنوار" يتعرض لضغوط متزايدة من قادة "حماس" لإنهاء الحرب

ويعتقد مسؤولو المخابرات الأمريكية، أن "السنوار" مختبئ في الأنفاق تحت مسقط رأسه، خان يونس في غزة، وأنه صانع القرار الرئيسي في حماس بشأن قبول اتفاقية لوقف إطلاق النار، لكن الضغوط الداخلية، التي يواجهها "السنوار" الآن هي أمر جديد في الأسابيع الماضية، بما في ذلك الدعوات من قادته العسكريين الكبار، الذين سئموا القتال، وفقاً لما ذكره المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة المؤتمر السري.