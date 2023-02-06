بالفيديو.. أولى مشاهد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا اليوم

وأشار أردوغان؛ إلى أنه تم إرسال فرق إسعاف وإنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مضيفاً: "نتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر".