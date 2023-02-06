بالفيديو.. أولى مشاهد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا اليوم

أظهرت صورٌ بثّتها محطة "تي.آر.تي" وقوع أضرار بمبانٍ، وتجمّع الناس في الشوارع من جرّاء الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر تركيا فجر اليوم.
ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ هاتف والي كهرمان مرعش، وتلقى منه إحاطة عن الزلزال.
وأشار أردوغان؛ إلى أنه تم إرسال فرق إسعاف وإنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مضيفاً: "نتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر".
وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، إن كهرمان مرعش وهاطاي وعثمانية، أكثر المدن تضرراً من الزلزال.
وأكّد رئيس بلدية شانلي أورفا، أن خمسة لقوا حتفهم، كما انهار 16 مبنى بعد الزلزال.
أما والي مدينة عثمانية فأكّد مقتل 5 أشخاص، وانهيار 35 مبنى.