موسكو: استخدام جنودها هواتفهم النقالة بماكيفكا "السبب الرئيس" في استهدافهم

وقال مدوّنون ومراسلون عسكريون مؤيّدون لروسيا، إن عدد الجنود في الواقع قد يكون أكبر من الذي أعلنته موسكو، داعين إلى الاقتصاص من المسؤولين عن وضع هذا العدد الكبير من الجنود في مكانٍ واحدٍ، لا يبعد أكثر من 30 كيلومتراً عن خط المواجهات.