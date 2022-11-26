"ماسك": هذا الرجل سأدعمه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

لم يعلن ديسانتيس بعد عن طموحاته الرئاسية، لكن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث بثقة عن وجود كل الدلائل على ترشيحه للبيت الأبيض. بعد أن أعلن بالفعل عن نيته المشاركة في الانتخابات في عام 2024، حذّر ترامب غيابيًّا من منافس محتمل.