"بايدن" يرفض انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" قبل انتهاء الحرب مع روسيا.. لكن لماذا؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأحد): "إن أوكرانيا ليست مستعدة بعد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والحرب الروسية داخل الأراضي الأوكرانية يجب أن تنتهي قبل أن يتمكن حلف الناتو من التفكير في إضافة كييف إلى صفوفه".