عقوبات أميركية تستهدف أفراداً وكيانات لبنانية تدعم "حزب الله"

استهدفت العقوبات عادل محمد منصور؛ المدير التنفيذي لمؤسسة (القرض الحسن) التابعة لحزب الله، التي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات عليها، إضافة إلى شركة أخرى يعمل معها، وهي "مجموعة الخبراء للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية".