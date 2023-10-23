إسرائيل تحذف الناشطة المناخية تونبرغ من مناهجها الدراسية لتضامنها مع فلسطين

قالت وزارة التعليم الإسرائيلية إنها ستحذف أي إشارة إلى الناشطة المناخية السويدية غريتا تونبرغ، في المناهج الدراسية بعد أن نشرت صورة على صفحتها على منصة "X" تدعم من خلالها فلسطين.
وقالت الوزارة: "هذا الموقف يحرمها من أن تكون قدوة تربوية وأخلاقية، ولم تعد مؤهلة لتكون مصدر إلهام للطلاب الإسرائيليين".
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأنه تم تضمين أكثر من 100 توقيع في رسالة مفتوحة أرسلت إلى تونبرغ، كما رد عليها عديدٌ من النشطاء مباشرة على منصة "x" (تويتر سابقاً).
وأعلنت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، يوم الجمعة 20 أكتوبر، تضامنها مع فلسطين مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ونشرت تونبرغ صورة على حسابها الشخصي في منصة "إكس"، أكّدت من خلالها دعمها لفلسطين وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "الأسبوع 270.. اليوم نستهل التضامن مع فلسطين وغزة.. يتعين على العالم أن يرفع صوته ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين".
وظهرت غريتا تونبرغ في الصورة تحمل لافتة كتب عليها "ادعم غزة"، وبرفقتها ثلاثة آخرين يحملون لافتات مختلفة كتب عليها "فلسطين حرة"، و"هذه اليهودية تدعم فلسطين" و"العدالة المناخية".