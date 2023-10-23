إسرائيل تحذف الناشطة المناخية تونبرغ من مناهجها الدراسية لتضامنها مع فلسطين

ونشرت تونبرغ صورة على حسابها الشخصي في منصة "إكس"، أكّدت من خلالها دعمها لفلسطين وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "الأسبوع 270.. اليوم نستهل التضامن مع فلسطين وغزة.. يتعين على العالم أن يرفع صوته ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين".