بين "جريمة روسيا" و"مولّدات الأمل".. "زيلينسكي": أوكرانيا ضربها الظلام!

وعقد أعضاء مجلس الأمن الـ15 هذا الاجتماع الطارئ بطلب من "زيلينسكي" بعدما استهدفت ضربات روسية، الأربعاء، شبكة الكهرباء الأوكرانية، مما أسفر عن 6 قتلى وانقطاع الكهرباء والماء عن ملايين السكّان، ولا سيّما في العاصمة كييف، وفصل 3 محطات للطاقة النووية عن الشبكة وصولًا إلى انقطاع الكهرباء في أنحاء واسعة في مولدوفا المجاورة.