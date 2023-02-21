مخادعون يريدونها حربًا عالمية.. "بوتين": أوقات صعبة قبل أحداث تاريخية!

وأشار "بوتين" إلى أن المواجهات الدامية الأخيرة في منطقة دونباس، كانت تتفاقم بسبب القوات الأوكرانية، وأوضح يقول: "في الفترة الماضية كان هناك نزيف كبير في دونباس، وكانت روسيا تعمل على حل سلمي، بينما يعمل الغرب على أسلوب الخداع، وهو نفس الأسلوب الذي استخدموه في السابق لتدمير يوغسلافيا والعراق وسوريا".