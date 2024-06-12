الأمم المتحدة: "إسرائيل" و7 جماعات فلسطينية مسلحة ارتكبت جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية

وأفادت بأن المئات من أوامر الإجلاء للسكان في شمال غزة ومواقع أخرى، كانت مرارًا غير كافية أو واضحة، بل متناقضة ولم توفر الوقت الكافي لعمليات الإجلاء الآمنة، علاوةً على ذلك، طرق الإجلاء والمناطق التي اعتُبرت آمنة تم مهاجمتها باستمرار من قبل القوات الإسرائيلية"، وخلصت إلى أن كل هذا "يرقى إلى مستوى النقل القسري".