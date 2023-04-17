مقتل 100 مدني على الأقل في السودان وسط روايات متضاربة

تضاربت الروايات في السودان مع استمرار الاشتباكات الدامية التي اندلعت في وقت مبكر من يوم السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقُتِل قرابة 100 مدني مع انتشار العنف في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
ومع غياب الرواية الحكومية بعد توقف بث التلفزيون الرسمي فجأة؛ إثر اشتباكات في مقرها في أم درمان، استخدمت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار بيانات.
وشملت هذه البيانات ادعاءات بالسيطرة على مواقع استراتيجية مثل مراكز القيادة والقواعد الجوية والقصر الرئاسي.
تأتي هذه الاشتباكات ضمن صراع على السلطة بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ونائبه الذي يقود قوات الدعم السريع حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.