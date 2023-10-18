"السيسي" يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء مصر على أرواح شهداء غزة

وبحسب "روسيا اليوم"، كان "السيسي" قد قال في تصريحات، مساء أمس الثلاثاء، إنه يدين بأشد العبارات القصف المتعمد لمستشفى المعمداني وسقوط مئات الضحايا الأبرياء.