احتجاجٌ في الجامعة العبرية بعد تعليق عمل بروفيسورة فلسطينية وقّعت على عريضة ضدّ الحرب في غزة

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" في رسالة وجّهها إلى الجامعة، إن قرار فصل البروفيسورة شلهوب كيفوركيان "ما هو إلا إجراءٌ تعسفي، عنصري، ضلالي، غير دستوري، وغير قانوني، وعليكم العدول عنه فوراً".