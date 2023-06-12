"العدل الدولية": هولندا وكندا طلبتا مقاضاة سوريا بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم (الاثنين)، أن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة سوريا أمامها بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب.
وأوضحت المحكمة في بيان أن الدولتين ذكرتا في طلبهما أن "سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان: "ترى الحكومة الهولندية أن ثمة أدلة كثيرة على أن سوريا ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنين سوريين على نطاق واسع".
وناشدت كندا وهولندا في طلبهما المحكمة بإصدار أوامر عاجلة لسوريا باتخاذ إجراءات منها التوقف عن جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية.
وستأمر المحكمة الدولية، في إجراء اعتيادي، بعقد جلسات طارئة للنظر في هذه الطلبات خلال أيام من تلقي دعوى.
وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصًا لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن ما يقال عن استخدام الدولة للتعذيب في سوريا.
وقررت كندا وهولندا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا عدة محاولات في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تحاسب الأفراد على ارتكاب جرائم حرب.