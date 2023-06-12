"العدل الدولية": هولندا وكندا طلبتا مقاضاة سوريا بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب

وقررت كندا وهولندا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا عدة محاولات في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تحاسب الأفراد على ارتكاب جرائم حرب.