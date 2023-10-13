غزة.. 120 شهيداً في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع

وفي السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم، عشرات المنازل والبنايات السكنية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى؛ بينهم أطفال ونساء، وعائلات بأكملها.