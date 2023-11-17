إجلاء دفعة ثالثة من المواطنين الروس من غزة ووصولهم إلى موسكو

وصلت إلى موسكو، اليوم الجمعة، المجموعة الثالثة من المواطنين الروس الذين تمّ إجلاؤهم في اليوم السابق من قطاع غزة، وذلك على متن طائرة خاصة تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية.