مندوبو دول مجلس الأمن: معاناة الفلسطينيين في غزة لا يمكن تصورها

قال مندوبو دول مجلس الأمن الدولي الذين زاروا معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، اليوم (الاثنين): "إن معاناة الفلسطينيين في غزة لا يمكن تصورها، ويجب إنهاء الحرب".
من جانب آخر، قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الذي سأله الصحفيون عما إذا كانت لديه رسالة للدول التي تعارض وقف إطلاق النار في غزة: "ببساطة، كفى".
من ناحية أخرى، قال مندوب الإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا غاسكا، للصحافيين بعد مؤتمر "الأونروا": "الحقيقة أسوأ مما يمكن أن تعبّر عنه الكلمات، وعلينا أن نرى... سنشهد ما يحدث وما الذي يمكننا فعله لمعالجة الوضع".
وشارك 12 من مبعوثي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الزيارة، التي نظمتها دولة الإمارات لرفح، بعد أيام فقط من تحذير الأمين العام أنطونيو غوتيريس من أن آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني المحاصر يتضورون جوعًا.
وبعد توجههم إلى مدينة العريش، أطلعتهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على الظروف في غزة قبل التوجه نحو رفح على بعد 48 كيلومترًا.