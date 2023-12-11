مندوبو دول مجلس الأمن: معاناة الفلسطينيين في غزة لا يمكن تصورها

من ناحية أخرى، قال مندوب الإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا غاسكا، للصحافيين بعد مؤتمر "الأونروا": "الحقيقة أسوأ مما يمكن أن تعبّر عنه الكلمات، وعلينا أن نرى... سنشهد ما يحدث وما الذي يمكننا فعله لمعالجة الوضع".