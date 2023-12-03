غزة.. استشهاد أكثر من 700 فلسطيني خلال الساعات الـ 24 الماضية

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استُشهد عشرات المواطنين، وأُصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصفٍ إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً.