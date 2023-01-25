الولايات المتحدة: عملية إطلاق نار جديدة بمتجر في ولاية واشنطن توقع ثلاثة قتلى

قُتل ثلاثة أشخاص، الثلاثاء، إثر إطلاق نارٍ وقع في ولاية واشنطن الأمريكية، في حادث هو الثالث من نوعه بعد عمليتَي إطلاق نارٍ في كاليفورنيا أوقعتا قتلى خلال الأيام الماضية.
وقالت الشرطة إن مُطلق النار واسمه غاريد هادوك (21 عاماً)، لاذ بالفِرار، قبل أن تعلن انتحاره. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ قد حض في بيان نشره البيت الأبيض، الثلاثاء، الكونغرس، على التحرُّك "بسرعة" لحظر الأسلحة الهجومية.
ولقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة، الثلاثاء، في هجومٍ مسلحٍ يأتي عقب عمليتَي إطلاق نار جماعيتيْن مماثلتيْن أوقعتا منذ السبت الماضي، 18 قتيلاً.
وقال قائد شرطة ياكيما الضابط مات موراي؛ إن المأساة وقعت داخل متجر بقالة قرابة الساعة الثالثة والنصف من فجر الثلاثاء (11:30 بتوقيت غرينتش).
وأوضحت الشرطة أن مطلق النار واسمه غاريد هادوك (21 عاماً)؛ أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.
وأكّد قائد الشرطة أن المحققين يجهلون حتى الساعة دوافع المهاجم، مشيراً إلى أن إطلاق النار خلف 3 قتلى.