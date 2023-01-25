الولايات المتحدة: عملية إطلاق نار جديدة بمتجر في ولاية واشنطن توقع ثلاثة قتلى

وقالت الشرطة إن مُطلق النار واسمه غاريد هادوك (21 عاماً)، لاذ بالفِرار، قبل أن تعلن انتحاره. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ قد حض في بيان نشره البيت الأبيض، الثلاثاء، الكونغرس، على التحرُّك "بسرعة" لحظر الأسلحة الهجومية.