السودان.. ارتفاع عدد الضحايا المدنيّين إلى 273 وفاة و1579 إصابة

وأشارت، وفق "الألمانية"، إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكُّن من الوصول للمستشفيات؛ لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.