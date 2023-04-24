السودان.. ارتفاع عدد الضحايا المدنيّين إلى 273 وفاة و1579 إصابة

ارتفعت أعداد ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، إلى 273 حالة وفاة بين المدنيّين، و1579 حالة إصابة.
وقالت نقابة أطباء السودان، اليوم الاثنين: إن الاشتباكات ما زالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.
وأشارت، وفق "الألمانية"، إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكُّن من الوصول للمستشفيات؛ لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.
وكشفت النقابة عن أن أمس الأحد شهد سقوط 9 حالات وفاة بين المدنيين، و36 حالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرّة.