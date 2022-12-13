"ماكرون": ضربات روسيا على أوكرانيا جرائم حرب ولن تمر من دون عقاب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء): "إن الضربات الروسية التي تعترف موسكو صراحة بأنها تهدف فقط إلى تقويض مقاومة الشعب الأوكراني، تشكّل جرائم حرب ولن تمر من دون عقاب".
وأضاف "ماكرون" في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر دولي في باريس لحشد الدعم لأوكرانيا: "إن استعادة أوكرانيا لخيرسون تؤكد عدم جدوى الاستفتاءات التي أجرتها روسيا، التي تسعى إلى تدمير البنية التحتية الأوكرانية؛ لإخضاع المدنيين الأوكرانيين"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكر أن هناك حاجة لدعم قدرة الشعب الأوكراني على الصمود خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، ويجب حشد أصدقاء أوكرانيا وشركائها؛ من أجل توفير مساعدات مادية للحفاظ على البنية التحتية الأوكرانية.
وأشار إلى وجود محادثات جارية لإزالة الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.