"ماكرون": ضربات روسيا على أوكرانيا جرائم حرب ولن تمر من دون عقاب

وأضاف "ماكرون" في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر دولي في باريس لحشد الدعم لأوكرانيا: "إن استعادة أوكرانيا لخيرسون تؤكد عدم جدوى الاستفتاءات التي أجرتها روسيا، التي تسعى إلى تدمير البنية التحتية الأوكرانية؛ لإخضاع المدنيين الأوكرانيين"، وفقاً لـ"فرانس برس".