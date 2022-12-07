"لا نريد أن نراها".. أمريكا ترفض العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم "الأربعاء"، أن الولايات المتحدة كانت واضحة مع تركيا بشأن مخاطر عملياتها العسكرية في شمال غرب سوريا، حتى في الوقت الذي تدعم فيه واشنطن حق أنقرة في الدفاع عن نفسها.