"لا نريد أن نراها".. أمريكا ترفض العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم "الأربعاء"، أن الولايات المتحدة كانت واضحة مع تركيا بشأن مخاطر عملياتها العسكرية في شمال غرب سوريا، حتى في الوقت الذي تدعم فيه واشنطن حق أنقرة في الدفاع عن نفسها.
وقال "كيربي" للصحفيين: "لا نريد أن نرى عمليات عسكرية تُجرى في شمال غرب سوريا، التي ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل، وتهدد جنودنا وأفرادنا في سوريا، وكذلك مهمتنا في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وكثفت تركيا ضرباتها الجوية على شمال سوريا في الأسابيع الأخيرة، وتستعدّ لغزو بري ضد المقاتلين الأكراد السوريين، الذين تصفهم بأنهم "إرهابيون"، لكنهم يشكلون الجزء الأكبر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".