تدمير وإسقاط مسيّرات حاولت الاعتداء على مواقع عسكرية في حلب

وبحسب وزارة الدفاع السورية، حاولت المُسيرات الاعتداء على وحدات عسكرية بريف حلب الشمالي والغربي، مضيفة: "القوات المسلحة ردّت على هذه التنظيمات باستهداف مقار قياداتها، فيما أوقعت عدداً من القتلى والمصابين بين صفوفها".