تدمير وإسقاط مسيّرات حاولت الاعتداء على مواقع عسكرية في حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية تمكُّن القوات المسلحة من تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيٍن، وإسقاط ثلاثٍ، أطلقتها تنظيمات إرهابية في حلب.
وبحسب وزارة الدفاع السورية، حاولت المُسيرات الاعتداء على وحدات عسكرية بريف حلب الشمالي والغربي، مضيفة: "القوات المسلحة ردّت على هذه التنظيمات باستهداف مقار قياداتها، فيما أوقعت عدداً من القتلى والمصابين بين صفوفها".
وفي مارس الماضي، قُتل خمسة جنود سوريين وخمسة مقاتلين في "هيئة تحرير الشام"، في اشتباكاتٍ بمحافظة حلب في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ودارت المعارك بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام التي تسيطر مع فصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً على نحو نصف محافظة إدلب وعلى محاور محاذية للمحافظات المجاورة، خاصة حلب.
وأفاد المرصد بمقتل خمسة من عناصر قوات النظام وخمسة من عناصر هيئة تحرير الشام "إثر عملية تسلل للأخيرة على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي".